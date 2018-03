Neplaťte zbytečně! Která banka má nejmenší poplatky? PŘEHLED

Vedení účtu

Naprostá většina českých bank nabízí vedení účtu zdarma. Měsíční poplatek si účtuje pouze Era (34 korun) a ČSOB (25 korun). Některé banky pak odpouští platbu poplatku při aktivním využívání účtu. V Raiffeisen Bank tak klientům musí na účet měsíčně přijít minimálně 15 tisíc korun. V opačném případě si banka účtuje poplatek 99 korun.

Výběry z bankomatů

Některé banky neúčtují za výběry z vlastních bankomatů žádný poplatek. Další pak klientovi odečtou drobný poplatek, zpravidla ve výši 5 až 10 korun. Naprosto unikátní je v tomto ohledu mBank. Ta v Česku žádné vlastní bankomaty nemá. Její klienti však mohou zdarma využívat jakékoliv ostatní. Z bankomatu jiné společnosti však musí vybrat minimálně 1 500 korun.

Platby

Příchozí platby zdarma jsou už v Česku naprostým standardem. U odchozích plateb je situace trochu odlišná. Drobné poplatky účtuje Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank a Era. Klienti Sberbank pak při platbě mimo účet jejich společnosti zaplatí 5 korun.

Vklad hotovosti

Velké rozdíly mezi jednotlivými bankami jsou i při vkladu hotovosti na pobočce. U některých je tato transakce zdarma. Jiné naopak účtují nemalé poplatky. Nejhůře v tomto srovnání vychází Moneta. Její klienti při hotovostním vkladu zaplatí 70 korun navíc.

Změna banky

Na přechodu k jiné bance není nic těžkého. Stávající banka podle zákona nesmí klientovi odchod komplikovat a ani za něj účtovat nějaké poplatky. Zrušení účtu je vždy zdarma. Výjimku tvoří pouze účty, které má klient u banky méně než jeden rok.

Změnu banky ulehčuje také Kodex mobility klienta, který přijaly všechny české banky. Klientovi tak stačí, když přijde do své nové banky a ta by se už o vše měla postarat. Změna banky bude v takovém případě uzavřena do 15 pracovních dnů.