Nepochopitelný zkrat: Dívka strčila kamarádku pod autobus! VIDEO

Běžná cesta ze školy v Polsku málem skončila tragédií. Dvě spolužačky šly v klidu po chodníku, když v tom se jedna z kamarádek rozhodla bezdůvodně strčit do té druhé. Dívka okamžitě ztratila rovnováhu a upadla do silnice, kde právě projížděl autobus. Hlava školačky minula jeho kolo pouze o pár centimetrů.

Konverzace s kamarádkou polskou školačku (17) zřejmě nudila. Dívka se tak rozhodla pro nepochopitelný čin, který mohl stát její spolužačku život. Celý incident ve městě Bielsko-Biala zachytily průmyslové kamery.

"Když jsem to viděl byl jsem doslova v šoku. Situace vypadala na první pohled opravdu hrozivě a nic podobného by se nemělo stávat," řekl polský operátor, který celou situaci viděl v přímém přenosu.

Obsluha kamer následně zalarmovala policii, která následně celé video zveřejnila. Obě dívky se jim následně podařilo vypátrat. Školačka, která málem připravila svou kamarádku o život, svého činu lituje. Dívky spolu prý jen tak "blbnuly" a ona tak netušila, že se blíží autobus.

Postrčená školačka utrpěla při incidentu lehčí zranění. Její povedená kamarádka pak od policistů dostala pokutu ve výši 300 zlotých (přes 1800 korun). Pokud by soud rozhodl, že to nebyla jen náhoda, tak školačce hrozí v krajním případě i nepodmíněný trest. I přes svůj věk by ve vězení mohla strávit jeden rok.