Nepřejete po kýchnutí "na zdraví"? Hrozí strašné věci, tvrdí pověra

Napadlo vás někdy, proč se vlastně při kýchání přeje "na zdraví" nebo se říká "je to pravda"? Existuje několik teorií, proč se tyto fráze ujaly. A některé mají co dočinění s nadpřirozenými silami.

Kýchání se teď, v období nachlazení, ozývá na každém kroku. A jen málokdy se stane, že by vám při tom nikdo nepopřál "na zdraví". Svůj původ to má v minulosti, kdy si lidé kýchání vykládali jako působení nadpřirozených sil. Věřili totiž, že když člověk kýchne, vyletí z něj duše. Přání "na zdraví nebo "pomáhej pánbůh" pak měli duši ochránit a navrátit ji zpátky do těla.

Pověstné zdravíčko pak prý přával kýchajícím Řehoř I. Veliký, který byl papežem v době morové epidemie. Kýchnutí pro něj znamenalo ústup nemoci a zdravý organismus. Provoláním "na zdraví" jim přál přežití zákeřné nemoci.

Ta nejdrastičtější z pověr dokonce říká, že když člověk kýchne, na chvíli zemře. Tím, že mu jiný popřeje, ho přivede ze záhrobí zpět.

A proč se při kýchání říká "je to pravda"? Podle pověr je kýchnutí při mluvení potvrzením, že vyřčená slova jsou pravdivá. "Je to pravda" také znamenalo, že je pravda, že se dotyčný uzdraví.

Různé legendy se pojí také s tím, kdy a kolikrát kýchnete. Kýchnutí při pozdravu prý přináší smůlu. Stejně tak vás mělo potkat neštěstí, pokud jste kýchli odpoledne. Naopak ranní a dopolední kýchání zaručovalo štěstí. Říká se také, že to, na co při kýchání myslíte, se vám splní.

