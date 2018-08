Nepřijdu, výpověď byste zneužili! Vzkázal Bakala komisi k OKD

Finančník Zdeněk Bakala se nedostaví ke sněmovní vyšetřovací komisi k privatizaci důlní společnosti OKD. Oznámil to dnes prostřednictvím svého mediálního zástupce. Komise podle Bakaly není nestranná a svým zaměřením zasahuje do probíhajícího soudního řízení. Bakala se proto obává toho, že by jeho výpověď byla zneužita k dalším politickým tlakům na soudní projednávání případů souvisejících s OKD. Zdůraznil také, že se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického