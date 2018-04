Nepřipustím, aby Írán vyvinul jadernou bombu, prohlásil Trump

Spojené státy nepřipustí, aby Írán vyvinul jadernou bombu. Na tiskové konferenci s německou kancléřkou Angelou Merkelovou to dnes ve Washingtonu prohlásil americký prezident. Donald Trump mezinárodní jadernou dohodu s Íránem dlouhodobě kritizuje, Merkelová v této souvislosti připustila, že ujednání s Teheránem není dostatečné.

Dohoda s Íránem podle německé kancléřky není dokonalá, Merkelová ale zdůraznila, že je pro Evropu důležitá, neboť tato země je součástí regionu, který s Evropou sousedí.

reklama

Jeden z novinářů položil Trumpovi dotaz, zda je připraven použít vojenskou sílu, aby Teheránu zabránil získat jadernou bombu.

"Nebudu mluvit o tom, zda bych použil armádu, nebo ne, není to vhodné," odpověděl Trump. "Mohu vám ale říci toto, jaderné zbraně vyrábět nebudou. To je vše, co vám řeknu," dodal.

Trump chce změnit dohodu s Íránem, která má časově omezenou platnost a která podle amerického prezidenta Teheránu nezabrání obstarat si nakonec jaderné zbraně. Írán ale jakoukoli úpravu v dohodě vylučuje, odmítá také její rozšíření.