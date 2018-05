Nepustí mě do bazénu, zlobí se vozíčkář. Akvapark se brání

Muž upoutaný na vozík si stěžuje, že nemůže do plaveckého areálu v Přerově. Jeho zaměstnanci prý mají od vedení zakázáno, pouštět tam vozíčkáře a další tělesně postižené bez doprovodu.

Takový postup je podle Národní rady osob se zdravotním postižením protizákonný. Muž navíc sám navštěvuje bazény a koupaliště v jiných městech.

Panu Josefovi lékaři radí rehabilitovat v bazénu. Jenže od loňského podzimu ho právě tam - prý stejně jako další postižené - nechtějí v Přerově bez asistenta pustit. Vlastní totiž průkaz ZTP/P, pro ty, kteří mají nárok na průvodce.

"Já jsem od narození postižený, a navíc mě postihla těžká mozková příhoda plus dvě opakované. Nehledě na to mám obrovské, kruté bolesti a ta voda mě skutečně léčí. Když jdu k doktorovi, tak se mě ptá - a plaveš? Říkám, no neplavu, vždyť mě nechtějí pouštět," vysvětluje Josef Macík.

Pracovníci bazénu argumentují provozním řádem, ve kterém se říká, že tělesně postižení s průkazem ZTP/P mají vstup povolen pouze s doprovodem.

"Držitel průkazu ZTP/P může využít svého asistenta, když ho potřebuje, ale není to jeho povinností. Ten plavecký areál se chová protizákonně, je to diskriminace," má jasno předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Panu Josefovi, stejně jako dalším hendikepovaným v podobné situaci, odborníci doporučují trvat si na svém. Stěžovat si u zřizovatele - v jeho případě na radnici - anebo se obrátit na úřad ombudsmana.