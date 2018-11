Neslýchané! Houbařům se daří i v listopadu, pochvalují si úlovky

I když už je listopad houbařská sezóna na některých místech republiky stále nekončí. Třeba na Havlíčkobrodsku si z lesů lidé stále nosí košíky plné hřibů. Je to díky současnému nezvykle teplému počasí a také nedávným dešťům.

Jiří Pecha z Veselého Žďáru na Havlíčkobrodsku na houby vyrazil hned po ránu. Co na tom, že je listopad - tam je houbařská sezóna v plné síle. Rostou hřiby hnědé, kováři, suchohřiby nebo kozáci. “Takovou úrodu hub touto dobou nepamatuju ani já, a to chodím na houby možná už 45 let,“ zhodnotil houbař Pecha.



“Je to daný hlavně tím, že v noci nemrzne, vláha se vrátila,“ doplnil. Překvapeni jsou i mykologové – hlavní sezónu odpískali už před necelým měsícem. Bylo sucho a po ránu mrazíky. Je tedy jasné, co bude v nejbližších dnech nabízet místní restaurace. “Nejlepší jsou samozřejmě obalovaný, anebo smaženice,“ řekla majitelka restaurace Alena Horáková.



Podle mykologů může houbařská sezóna někde trvat ještě i pár týdnů. Nesmí ale mrznout a hodil by se ještě déšť. Pozor by si však prý všichni měli dát na to, aby houby nebyly přemrzlé. Ranní mrazíky totiž poškozují jejich tkáně a napadají je tak snadněji bakterie - houby poté zešednou a z jedlých se stávají jedovaté.