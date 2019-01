Nesprávnou dietou si můžete ublížit.

Dietu už někdy v životě držel snad každý, a to s většími či menšími úspěchy. Ti šťastnější zhubli pár kilo a svou váhu si dokázali udržet. Ti méně šťastní museli držet dietu opakovaně, nebo absolvovali nejrůznější druhy diet ovšem bez kýženého výsledku. Případně zhubli pouze krátkodobě a následně se potýkali s jo-jo efektem.



Dieta, nebo chcete-li úprava jídelníčku, může tělu v mnohém prospět. Shodíte pár nadbytečných kil, lépe se vám dýchá, máte více energie, přestanou vás bolet klouby, vzroste vám sebevědomí. Některé dietní experimenty však mohou napáchat více škody než užitku. Nejrůznější „zaručené“ návody na hubnutí, rady kamarádek či celebrit v módních časopisech, drastické detoxikační kúry, při nichž zbytečně trpíte hlady mohou snadno rozhodit váš organismus, a dokonce způsobit i vážné zdravotní komplikace. Důsledkem je pak třeba nadměrné vypadávání vlasů, řídnutí kostí, dlouhodobá únava, bolest hlavy, průjem nebo naopak zácpa, žaludeční vředy, problémy s ledvinami či zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění.



Jak tedy zhubnout, abychom se netrápili hlady, neublížili svému tělu, a přitom se nám pracně shozená kila nevrátila hned zpět? Důležitá je kombinace několika faktorů – úprava jídelníčku, dostatek zdravého pohybu, kvalitní spánek a eliminace stresu. Hubnutí by neměl provázet pocit hladu, protože právě hlad je jednou z nejčastějších příčin neúspěchu při shazování nadbytečných kil.



Aby bylo hubnutí skutečně efektivní, je dobré povolat pomocníky, kteří s hladem zatočí. Přírodní doplněk stravy Obezin® obsahuje účinné látky rostlinného původu, například glukomannan, zlatý len a spirulinu, které hlad výrazně snižují. Pomohou tak rychleji navodit pocit sytosti, a tím přirozeně snížit celkový kalorický příjem. Díky Obezinu® vás přestanou trápit chutě na sladké a nebudete mít nutkání se večer přejídat. Začnete tak jíst pravidelně menší porce a váha půjde snáze dolů. Přípravek je vhodný i jako součást detoxikace organismu.



Pokud je tedy jedno z vašich novoročních předsevzetí zhubnout, pak se do shazování kil vrhněte s odhodláním a optimismem. A nezapomeňte – díky Obezinu® to jde i bez zbytečného mučení se hlady.



