Neštěstí na Floridě! Muž vtrhl do banky a zastřelil pět lidí

Ve středu v americké Floridě se jednadvacetiletý Zephen Xaver zabarikádoval v bance ve městě Sebring, donutil rukojmí lehnout si na zem a poté začala střelba, informovalo BBC.

Útočník vše oznámil na policii. "Zastřelil jsem pět lidí," řekl do telefonu. Jakmile policie obsadila budova, Xaver se vzdal a nechal se zadržet. Policie zatím zjišťuje útočníkům motiv.

Indicent se měl stát kolem půl jedné odpoledne místního času. V bance se mělo nacházet jen pět lidí, které měl útočník zabít.

"Tato strašná událost mě šokovala a děsí víc, než cokoliv, s čím jsem se během své kariéry setkal," řekl místní šerif Paul Blackman.

Banka po tragédii zveřejnila na svém twitteru upřímnou soustrast rodinám. "Jsme hluboce zarmouceni z tragické střelby v Sebringu. Pracujeme s policií a zajišťujeme podporu lidem a rodinám ovlivněných touto hrozbou a nesmyslnou tragédií," uvedl Bill Rogers, předseda představensta a generální ředitel.

