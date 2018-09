Neštěstí na východě Slovenska, Patrika (13) zasáhl blesk!

Třináctiletého Patrika z Prešovského kraje na východě Slovenska zasáhl v pátek odpoledne blesk. Záchranáři chlapce v umělém spánku převezli do nemocnice. Podle svědků měl Patrik v ruce telefon, odborníci ale namítají, že to, že by mobil přitáhl blesky, je jen pověra.