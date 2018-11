Chlapec se při hře zřítil z branky. Má vážně poškozený mozek

Dětská hra se změnila v boj o život. 13letý chlapec ve Štramberku spadl z házenkářské branky a upadl do bezvědomí. V nemocnici skončil s vážně poraněným mozkem.

V neděli krátce po půl třetí odpoledne vyjížděli záchranáři do Štramberka na Novojičínsku k vážně zraněnému dítěti. Kromě sanitky na místo letěl i vrtulník.

"Třináctiletý chlapec se zranil při pádu během hry, podle informací, které mají záchranáři k dispozici, měl spadnout z házenkářské branky," uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Chlapec během zásahu záchranářů upadl do bezvědomí a jeho stav svědčil o vážném poranění mozku. "Lékař musel zajistit dýchací cesty postiženého a připojit jej k přístrojem řízené ventilaci. Po uložení do vakuové matrace byl pacient vrtulníkem transportován do ostravské Fakultní nemocnice," dodal Humpl.