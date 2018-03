Nestydatá Robinsonka? Moderátor Ondra si všiml ruky v kalhotkách

Už čtvrtá kmenová rada čeká tým Kalinga. Po předešlé souteži o sladkou odměnu, kterou vyhráli, měli hodně odhodlání, tentokrát to ale nestačilo. Imunitu si tak pro sebe znovu urvali členové kmenu Manobo.

Hned po návratu do tábora tak začali hráči Kalingy řešit své aliance a rozhodovat se, koho vyřadí a pošlou na Ostrov vyhnanství, kde v současné době přebývají Karel a Janina. Pro Katku i Bizona, kteří byli hosty pořadu Jak to vidí Robinsoni, byla volba jasná.

"Nikča pořád kňourala. Podle mě spoléhala na to, že řekne: 'Já nechci vypadnout první, nechte si mě tady, já vám dokážu, že mám hodně sil, ale to nepředvedla," prohlásila Katka. "Ufňukaná blondýna, která na první pohled dobře vypadá, vsadila na to, že se smilujeme," přisadil si Bizon.

Spojenectví se ale probírala i v kmenu Manobo, který zatím žádného člena vyhodit nemusel. Ostatní hráče obcházela především Bára, která se cítila ohrožená. Svou úlohu v týmu řešila se čtyřmi muži, což určitě nebylo příjemné.

"Trochu na ni útočí. Ale myslím, že Bára si to tak nebrala," tvrdila Katka. A když hráčka Manoba zmínila lynčování, dodala s vtipem: "Jak úplně chtěla, že jo?" Při rozhovoru Báry s Dominikem pak moderátora Ondru Novotného zaujala její ruka, kterou si sáhla do kalhotek.

"Pozor, teď bych upozornil na pohyb Báry. Na ostrově tě svrbí všude prostě," prohlásil Ondra.