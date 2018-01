Netradiční dieta: Funguje skvěle, navíc pomáhá s léčbou cukrovky

Spoustu lidí zkouší každoročně jinou dietu, mnohým se kila daří shodit, jiní zase tvrdí, že ta či ona metoda nefunguje. Naše reportérka vyzkoušela v poslední době velmi oblíbenou metodu stravování, kterému se říká řízené hladovění. To by mělo pomáhat i při léčbě cukrovky druhého typu.

Před šesti lety přišel britský doktor Michael Mosley s velmi zajímavou metodou stravování, ke kterému došel při natáčení pořadu o dlouhověkosti. A nejde jen o hubnutí, lidé se cítí lehčí a také zdravější. Díky řízenému hladovění se lidé zbavují rizika cukrovky druhého typu.

To potvrzuje i Jakub Heglas, který se zhruba před rokem a půl dozvěděl, že onemocněním trpí. Po zjištění Jakub změnil svůj styl a dodržuje také řízené hladovění a podle laboratorních výsledků se uzdravil.

Princip je relativně jednoduchý, člověk jí určitý čas normálně, klasické období ale střídá období půstu, kdy člověk jí velmi málo nebo vůbec. Reportérka pořadu víkend vyzkoušela systém 5:2, kdy pět dní jedla normálně a dva dny v týdnu se hodně omezovala.

V období půstu smí ženy sníst přibližně 500 kalorií denně, muži až 600 kalorií. To je jeden lehký oběd nebo třeba hodně zeleniny. Zpočátku lidé cítí hlad, na to si ale tělo zvykne. "Nemám hlad, protože je moje tělo adaptované," potvrzuje Heglas, který za půl roku nízkosacharidové diety kombinované s řízeným hladověním shodil 15 kilogramů.

Při dietě je důležité nejen v určitých chvílích nejíst, ale je dobré také dbát na skladbu jídelníčku. Lidé by měli mít vyvážený příjem živin. Důležitým faktorem pro úspěch je samozřejmě také pohyb. Pokud chce člověk držet řízené hladovění, měl by se na to pořádně připravit.