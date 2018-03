Networking je trochu jako seznamka, ale s více benefity Probuďte Váš business se Smart Network Smart Network je energetický drink pro Vaše podnikání

Představa vrhání se do víru nezávazné konverzace v duchu small talk a navazování kontaktů s cizím člověkem je něco, co většině populace nahání husí kůži. Přitom přesně to stojí na počátku networkingu, který má vést k výše popsaným užitkům.



„Je jasné, že neřízený networking není pro každého. Podle mého názoru je mnohem snazší navázat kontakty v prostředí tomu uzpůsobenému. Ideálně v příjemné a pohodové atmosféře, kde se účastníci nebudou bát projevit. Už několik let se nám daří pořádat setkání lidí napříč obory, u kterého panuje nesmírně pozitivní energie,“ představuje Ing. Gabriela Mrkvicová svůj projekt Podnikatelský klub Smart Network.





Networking může pomoci všem, kteří s podnikáním teprve začínají a zvažují, jak jej co nejlépe nastartovat. Svůj smysl má i pro firmy, které již plně rozjely svůj business a chtějí se posouvat dál. Třeba tím, že získají nové zákazníky, nastaví propagaci firmy, najdou inspiraci pro svůj marketing nebo získají nové osvědčené partnery díky osobnímu doporučení. Je to jeden ze způsobů, který pomůže firmám být minimálně o krok napřed oproti konkurenci. Nic neposílí podnikatelský potenciál lépe, než osobní kontakty a přátelské vztahy s lidmi, kteří mají stejné cíle. Jednou z variant, jak si zkusit networking ve své příjemné formě v praxi, je návštěva vFilozofie Podnikatelského klubu Smart Network je pevně zakotvena v jeho logu. Kruh symbolizuje nepřetržitou spolupráci a různorodé barvy v něm pestrost lidí a oborů. Mezi členy jsou například ředitelé hotelů, moderátoři, lektoři, fotografové, realitní makléři, investiční specialisté, IT specialisté, personalisté, vizážistky, advokáti, marketéři a mnohé další profese. Setkáte se vždy buď s majiteli malých a středních firem nebo obchodními zástupci, dále také s OSVČ. Členů je jich více než 140 a průběžně se setkávají v počtu 15–20 účastníků na společných business ránech, obědech či večerech, kam mohou přijít i nečlenové. Díky vzájemnému propojování lidí, zkušeností a příležitostí nejen v oblasti podnikání, je výměna informací pro každého přínosná a stojí za to. Každá akce trvá tři hodiny a mohou se na ni potkávat podnikatelé v rámci konkurence i napříč obory. Členové se na jednotlivých setkáních obměňují, takže síť kontaktů, kterou si díky Smart Networku vytváří, může dosahovat značných rozměrů. Tím vším se projekt liší od konkurence.„Je potřeba si uvědomit, že každý, kdo je do Smart Networku zapojený, má za sebou řadu dalších vazeb, které mohou být užitečné někomu z účastníků. I těm pak může předat doporučení na někoho ze členů nebo je navzájem propojit,“ vysvětluje zakladatelka Podnikatelského klubu Smart Network.Během společných setkání v rámci Smart Network dochází k boření různých bariér, díky čemu se konkurence často mění ve spolupráci. Networking v podobě diskuze řízené zkušenými a příjemnými moderátory, dokáže firmám pomoci objevit dokonce i to, co je ještě ani nenapadlo hledat. Otevírá jim dveře nekonečných možností.Nováčkům nabízí Podnikatelský klub Smart Network dárek v podobě zvýhodněné ceny. Lze ho využít prostřednictvím aplikace . Kromě toho dává možnost také zajetým firmám zapojit se do, jejíž cílem je rozvíjet a propojovat podnikatele a jejich aktivity v každém větším městě.Franšízou Podnikatelského klubu Smart Network získá firma rozsáhlé know-how a zkušenosti budované v průběhu 5 let, marketingovou a technickou podporu, možnost rozšířit okruh nových, potenciálních klientů i obchodních příležitostí, podporu vlastní značky a nové obchodní partnery naladěné na stejnou vlnu. Franšízou podpoříte i produkty či služby své firmy. Nejedná se o náhradu Vašeho podnikání, nýbrž jeho doplnění. Smart Network momentálně funguje v Brně, Praze, Olomouci a na Vysočině.