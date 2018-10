Neuvěřitelná nehoda: Dvě letadla se srazila na dráze. VIDEO

Na dráze se srazily dva antonovy, konkrétně modely An-32 a An-26. Podle súdánských médií šlo o dva stroje súdánského letectva.

Některé zdroje uvádějí místo An-26, že šlo o model An-30, ty ale súdánské letectvo nemá. Letiště v hlavním městě africké země bylo uzavřeno.

VIDEO: Srážku zachytily bezpečnostní kamery:



Místní média nehlásí žádná zranění. Oba letouny ale byly vážně poškozeny. Antonov An-32 má zničený předek, druhý stroj měl zase odlomený ocas.

Jak se ve středu dostaly dva letouny tak blízko za sebe na stejnou dráhu, bude předmětem vyšetřování.

Letectvo třetí největší africké země řešilo v září vážné nehody. Ve čtvrtek 20. září zemřeli při pádu stíhačky krátce po startu na noční tréninkovou misi dva piloti. O čtyři dny dříve se zřítila ve válkou zmítaném regionu Dárfúr vojenská helikoptéra. Všichni lidé na palubě ale nehodu přežily.



Sudan Air Force AN 30 & AN 32, both crashed while landing at Khartoum airport ,the airport is closed now pic.twitter.com/xr6pB2Ct2i