Neuvěřitelné! Soutěžící změnila vzhled, ani porota ji nepoznala

To první se odehraje na pohádkovém zámku v Dobříši. Tam zbylá šedesátka soutěžících podstoupí zkoušku zpěvu za doprovodu malé kapely. Pro mnoho mladých talentů to bude vůbec poprvé, kdy budou muset zpívat s kapelou, což není zdaleka tak jednoduché, jak se může zdát. Poté se Super Výběr z Dobříše přesune zpět do industriální haly v Libčicích nad Vltavou, kde na soutěžící čekají vypjaté duely.

Zdá se, že extravagantní Juliána Hamranová, která na casting dorazila s hřebenem za opaskem, ho konečně použila. Doposud pro ni totiž byly charakteristické rozcuchané zrzavé vlasy, nyní se Juliána nechala učesat a razantně tak změnila svou image.

Dokonce až tak, že ji porota v první chvíli nemohla ani poznat. Otázkou je, jestli kromě svého vzhledu Juliána zapracovala také na svém zpěvu.

Uspěje? SuperStar sledujte v neděli ve 20:20 na Nově. Předchízí díl si můžete zdarma pustit na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.