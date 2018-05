Nevěstě ukousl ruku krokodýl! Zachránce si vzala v nemocnici

Bývalá tenistka se svým nastávajícím raftovala na řece Zambezi nedaleko Viktoriiných vodopádů, když na jejich člun zaútočil krokodýl. Nejprve propíchl raft a potom se vrhl na ženu, které ukousl ruku. Píší o tom tvnoviny.sk.

Budoucí manžel nezpanikařil – nejprve zahnal zvíře a následně snoubence omotal kolem ruky škrtidlo, čímž zastavil prudké krvácení. Kdyby to neudělal, žena by převoz do nemocnice téměř určitě nepřežila.

Pro mnohé byl šok, že se jen pár dní po nešťastném incidentu konala svatba. Nevěsta přitom ani zdaleka nebyla vyléčená. Termín zůstal původní, změnilo se jen místo. K obřadu snoubenci využili kapli v nemocnici.

Zanele Ndlovu,a former tennis player was canoeing w her man at #VictoriaFalls,#Zimbabwe when a croc attacked them she lost her arm last week.She tied the knot while recovering at #Bulawayo Mater Dei Hospital.Quick recovery https://t.co/RZgBzXMy4f & Congrats. pic.twitter.com/54mKDbnF1n