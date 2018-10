Nevíte, co s vámi lékař dělá? Ministerstvo chystá příručku!

Ministerstvo zdravotnictví sestavuje příručku pro pacienty, kteří by se z ní měli dozvědět, jaká vyšetření a postupy by měl lékař použít při určité nemoci. Příručka bude dostupná na internetu a pacient si díky ní bude moci kontrolovat svého lékaře a případně si na něj i stěžovat. Některým zdravotníkům se to ale moc nelíbí.