Nevíte si rady s pečením? S těmito recepty nepřiberete ani deko!

Že cukroví neodmyslitelně patří k vánočním svátkům, si podle průzkumu obchodů Albert myslí 95 lidí ze 100. Šedesát procent Čechů ho připravuje doma, nejčastěji ve volném čase během pracovního týdne. Na našich stolech jednoznačně vládnou tradiční druhy, a to linecké a vanilkové rohlíčky. Následují vosí hnízda, perníčky a nepečené cukroví.

Jak oživit tradiční recepty? Zkuste klasické suroviny nahradit lehčími alternativami. Místo cukru můžete použít sušené ovoce - datle či fíky. Klasický bílý cukr lze také nahradit cukrem třtinovým, javorovým sirupem či kvalitním medem. Místo bílé mouky zkuste celozrnnou, rýžovou, pohankovou, kokosovou či ořechovou. Vejce lze nahradit bramborovým nebo kukuřičným škrobem. Místo másla zvolte rostlinné oleje či tuky.

Odlehčené cukroví pro dietáře

Jablkové hrudky

200 g ovesných vloček

2 jablka

2 lžíce kokosového oleje

2 lžíce strouhaného kokosu

Hrst hrozinek

100 g čokolády s vysokým podílem kakaa

Troubu předehřejte na 170 °C. V mixéru nasekejte vločky najemno a smíchejte s nastrouhanými jablky, jednou lžící kokosového oleje, strouhaným kokosem a rozinkami. Lžičkou odebírejte hmotu a dávejte na plech vyložený pečícím papírem. Uprostřed vytvořte malý důlek pro čokoládovou náplň a pečte 25–30 minut. Čokoládu rozehřejte se zbývajícím kokosovým olejem a do důlku každé hrudky dejte trochu polevy. Nechte zatuhnout a poté uchovávejte v chladu.

Bezlepkové cukroví

Linecké cukrové bez lepku

350 g rýžové mouky

220–250 g másla

120 g moučkového cukru

1 vejce

1 lžička strouhané citronové kůry

Rybízová nebo jiná zavařenina na slepování

Z mouky, změklého másla, cukru, vejce a strouhané citronové kůry vypracujte těsto. Pokud by bylo příliš drobivé, přidejte trochu másla navíc. Zabalte do potravinářské fólie a nechte v lednici uležet do druhého dne nebo alespoň hodinu. Troubu předehřejte na 170 °C. Z rozváleného těsta vykrajujte tvary a pečte 5–8 minut. Nechte vychladnout a slepujte marmeládou.

Kokosové kuličky bez lepku

175 ml studeného mléka

40 g univerzální směsi bez lepku

100 g cukru moučky

150 g změklého másla

150 g kokosu

50 g sušeného mléka

Do studeného mléka postupně vsypeme bezlepkovou univerzální směs a za stálého míchání uvaříme kaši. Do vychladlé kaše přidáme cukr a změklé máslo a ušleháme. Vmícháme kokos a sušené mléko a hmotu rozdělíme na poloviny. Do jedné přidáme lžíci kakaa a promícháme. Obě hmoty dáme ztuhnout do lednice. Potom z nich tvarujeme kuličky o průměru asi 3 cm a obalujeme v kokosu. Hotové kuličky necháme ztuhnout v lednici.

Bezlepkové ořechové rohlíčky

Těsto:

160 g univerzální směsi bez lepku

1/2 kávové lžičky kypřicího prášku bez lepku

200 g cukru

200 g mletých ořechů

2 vejce

Krém:

30 g univerzální směsi bez lepku

250 ml mléka

250 g másla

50 g cukru

Suroviny na těsto smícháme a vypracujeme těsto, které necháme alespoň půl hodiny odležet v lednici. Z odleželého těsta tvarujeme rohlíčky, které dáváme na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme při 175 °C do zrůžovění, tj. asi 12-15 minut.

Rohlíčky můžeme ozdobit krémem. Z mléka a bezlepkové univerzální směsi uvaříme kaši. Po vychladnutí do kaše zašleháme máslo a cukr. Krém naneseme na rohlíčky, můžeme dozdobit čokoládou nebo čokoládovým topingem.

Rumové recepty pro chlapy

Perníčky

500 g hladké mouky

200 g moučkového cukru

180 g medu

100 g tuku na pečení nebo másla

2 vejce (1 do těsta a 1 na potření perníčků)

4 lžíce kakaa

1 lžíce Božkov Originálu

1 lžička prášku do pečiva

Směs koření do perníčků

Všechny suroviny smícháme a vypracujeme vláčné, měkké těsto, které necháme v potravinářské fólii odležet do druhého dne. Druhý den vyválíme těsto na cca 0,5 cm a vykrajujeme perníčky, skládáme na plech, který vyložíme pečícím papírem. Pečeme zhruba 5 minut v předem vyhřáté troubě na 180°C. Perníčky jsou hotové, ještě než začnou hnědnout, mají zlatavou barvu a jsou vyběhlé. Jakmile vytáhneme perníčky z trouby, ihned potíráme rozšlehaným vejcem, aby se hezky leskly.

Mandlové kuličky

150 g mandlové mouky + dalších přibližně 30 g na obalení

120 g strouhané hořké čokolády

80 g změklého másla

1 vanilkový cukr

60 g moučkového cukru

1 lžíce Božkov Speciálu Mandlového

pár kapek citronové šťávy

Ingredience smíchejte dohromady a vypracujte z nich hmotu, která bude hladká a bude držet pohromadě. Směs vložte na hodinu do chladničky odpočinout. Potom z ní vytvarujte kuličky a obalte je ve strouhaném kokosu v případě kokosových kuliček nebo v mandlové mouce u mandlových kuliček.

Netradiční makové cukroví

Makové perníčky

500 g hladké mouky

250g cukru moučka

100 g medu

3 vejce + 1 vejce na pomazání

1 lžíce rumu

1 lžička jedlé sody

1 lžička mletého perníkového koření

3 lžíce mletého máku

100 g celého máku (na zdobení)

Nejdříve prosejte mouku, cukr, jedlou sodu a perníkové koření. Přidejte med, celá vejce a vypracujte hladké těsto. Hotové těsto rozválejte a vykrajujte. Pečeme na 160 °C cca 8 minut. Ještě teplé perníčky pomažte rozšlehaným vejcem a posypte celým mákem. Po vychladnutí můžete dozdobit bílkovou polevou.