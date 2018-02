Nevlastního brášku (8) nejdřív dusil, pak podřezal. Teď padl trest

Na 17,5 roku do vězení poslal Krajský soud v Ostravě devatenáctiletého Martiina P., který měl podle obžaloby loni v létě na Opavsku zabít svého nevlastního bratra Pavla. Podle soudkyně mu ústa zalepil páskou, dusil ho a nakonec podřezal.

Rodinná tragédie se odehrála loni v létě. Tehdy osmnáctiletý martin měl hlídat své dva nevlastní sourozence. Jenže jak vypověděl, přišel na něj nával vzteku. Z kuchyně vzal nůž, lepící pásku a zavolal svého osmiletého brášku do ložnice rodičů.

Tam ho začal dusit, potom podle obžaloby vzal nůž a třikrát chlapci prořízl hrdlo. Ten během pár chvil vykrvácel. To, že útočník v době činu trpěl depresemi, potvrdila i dnes znalkyně z oboru psychiatrie. Martin byl totiž už od dětství šikanovaný.

"Všechno v sobě dusil, čili to napětí se v něm hromadilo, stačil malý podnět a stalo se to, co se stalo," vysvětlil státní zástupce Vít Legerský.





Když si mladík uvědomil, co udělal, prý se snažil dovolat rodičům, jenže ti telefon neslyšeli. Chtěl prý i spáchat sebevraždu a dokonce napsal dopis na rozloučenou. Na život si ale nesáhl, místo toho sám zavolal na policii a přiznal se, že bratra zabil. Soudkyně ho poslala na 17 a půl roku do vězení.



Verdikt ale zatím pravomocný není, obžalovaný si nechal lhůtu na odvolání.