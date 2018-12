Nevyčerpali jste si do konce roku dovolenou? Na toto máte nárok!

Blíží se konec roku a někteří zaměstnanci řeší, co s nevyčerpanou dovolenou, kterou si nestihli během roku vybrat. Další lidé dovolenou zase už nemají, ale potřebovali by ji. Na co máte nárok a jak můžete dovolenout čerpat poradila v pondělní Snídani s Novou mzdová účetní Jana Tycová.

Zaměstnanci jsou vždy na začátku roku seznámeni s možností čerpání své dovolené. Pokud si ji však vyčerpají a potřebují ještě pár dní navíc, mohou si dovolenou vzít, ale neplacenou.

"Na začátku roku by měl zaměstnavatel stanovit přehled čerpání dovolené tak, aby mohl své provozy uspokojit a aby uspokojil zájmy zaměstnance. V ideálním případě má zaměstnanec vyčerpáno na nulu do konce roku. Pokud náhodou dovolená nezbývá tak si po dohodě se zaměstnavatelem může vzít neplacené volno," vysvětlila Jana Tycová, mzdová účetní.

Problémy s dovolenou mohou mít lidé na úřadech nebo jiných institucích, kde zaměstnavatel může určit, že dovolenou nedostanou. "Pošta nebo různé instituce jako třeba letiště, tam si zaměstnanec nemůže určovat dovolenou, kdy chce. Zákon na to myslí, aby provoz zaměstnavatele nebyl ohrožen. Zaměstnavatel je povinen svému zaměstnanci 14 dní dopředu oznámit čerpání dovolené, " dodala Tycová.

Zákon také myslí i na případy, kdy si lidé dovolenou nestihnou do konce roku vyčerpat a chtějí ji převést do dalšího roku.

"Dovolená se do příštího roku převést může, s tím že je tam povinnost zaměstnavatele dovolenou nařídit do 30. 6. následujícího roku. Musí mu nařídit čerpání dovolené, aby byla určitě vyčerpána do konce příštího roku," doplnila Tycová.

Lidé si v současné době také nemohou zažádat o proplacení dovolené. "Zaměstnavatel ji musí nařídit a zaměstnanec vyčerpat. Jediný případ, kdy lze dovolenou proplatit je, když pracovní poměr končí. Když končíme pracovní poměr, zůstává nám nevyčerpaná dovolená, pak je možné ji proplatit," dodala Tycová.

Nárok máme také na neplacené volno. O to však může žádat zaměstnanec, až když vyčerpá zákonnou dovolenou. Poté mu je poskytnuto neplacené volno. Je to vždy na dohodě se svým zaměstnavatelem.

Co se týče home officu, někteří zaměstnavatelé ho nenabízejí. "Je to rozšířeným benefitem. Ne každý zaměstnavatel to umožňuje a měl by mít svá pravidla. Mnozí zaměstnavatelé mají své vnitřní směrnice, mají jasná pravidla na to, kdy čerpat home office. Jsou nějaké profese, u kterých to prostě nejde udělat," vysvětlila Tycová.

ČTĚTE TAKÉ:



Chystáte se v zimě za teplem? Víme, kde hrozí nejhorší nemoci i co neriskovat s dětmi

Nejlepší first minute nabídky budou brzy pryč! Kam se nejvíc vyplatí jet na dovolenou?