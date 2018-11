Chodník u kostela, kde zemřeli čeští parašutisté, zalili asfaltem

Rozkopaný chodník v Resslově ulici je předmětem sváru mezi Pražskou energetikou a Technickou správou komunikací. Ta tvrdí, že se s dlážděním nemohlo začít, protože Pražská energetika nesplnila svou část práce včas.

"Z našeho pohledu TSK akce ukončena nebyla, jak zde mám podle výkopového listu. Oni ji neukončili fyzicky ani administrativně. Prostě u nás z našeho pohledu je to v tuto chvíli akce, která je pořád aktivní, pořád zde ještě do 18. listopadu zřejmě nějaké práce probíhat budou. K 31. říjnu byly ukončeny práce z jedné části, další část je od 15. listopadu do 18. listopadu a ta ukončena nebyla," říká tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Pražská energetika naopak tvrdí, že práce na elektrické přípojce splnili v termínu a vydláždění už tak mohlo dávno začít. Provizorní asfalt pak položili na žádost TSK.

"V Resslově ulici jsme museli udělat rekonstrukci elektrické přípojky a kabelů, které vedou do stanice metra. Měli jsme to splnit do 31. října, což jsme splnili dokonce o pár dnů dříve. Musím zásadně odmítnout veškeré tvrzení o tom, že Pražská energetika nestihla termín, my jsme ho stihli a skutečně vycházíme vstříc přání TSK. Na druhou stranu si myslím, že v tomto příznivém klimatickém podnebí se dalo dláždit. Proslýchá se však, že teď není možné dláždit především proto, že chybějí lidi a chybí materiál, údajně dostaly přednost jiné lokality, které se rekonstruují v Praze, například Husitská ulice. Ale to zatím víme jen z doslechu," reaguje tiskový mluvčí PRE Petr Holubec.

I toto tvrzení Lišková popřela. Nedostatek materiálu ale připouští místostarosta Prahy 2 Jan Korseska: "Kamenolomy mají určitou kapacitu výroby a v Praze je zvolen určitý druh dlažby, takže je docela možné, že se kapacita vyčerpala na takových věcech, jako je muzejní oáza, ulice Husitská a centrum města. Ale myslím si, že ten hlavní důvod je, že se dostáváme do zimního období."

Kdy se dá chodník do původního stavu, to zatím není jasné. Pokud to klimatické podmínky dovolí, měly by práce pokračovat i přes zimní období.

"My jsme se společností PRE domluveni, že tyto práce budou pokračovat kompletní předlažbou v celém rozsahu, tedy nejenom tam, kde byly výkopové práce, ale po celé šíři chodníku. S předlažbou některých částí bychom rádi začali už zhruba do 14 dnů po tom 18. listopadu a pokračovali bychom, pokud podmínky dovolí, i v průběhu zimy. Ale pokud opravdu přijde zima, tak budeme pokračovat na jaře," dodává Lišková.