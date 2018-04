Nezaplatíš 21 tisíc? Pojedeš domů, vzkazují Rakušané uprchlíkům

Částkou by běženci měli Rakousku přispět na náklady azylového řízení. Informovala o tom agentura DPA. Ti, kteří částku nezaplatí, by měli být podle vicekancléře Heinze-Christiana Stracheho ze země okamžitě deportováni.

840 eur je horní hranice poplatku, každému uprchlíkovi ale po jeho zaplacení musí zůstat 120 eur. Může se tedy stát, že zaplatí i méně. Naopak pokud se ukáže, že náklady na azylové řízení byly nižší, než 840 eur, zbytek peněz žadatel dostane zpátky.

Není to však jediné zpřísnění, které v Rakousku zavádějí. Pokud uprchlík spáchá trestný čin, poputuje bez milosti tam, odkud přišel. O právo zůstat v Rakousku by podle Stracheho měli přijít také ti, kteří do své původní vlasti odjedou na dovolenou.

Novinkou také bude odebírání mobilních telefonů, ze kterých chtějí úřady zjišťovat informace o běžencích. Například o tom, ze které země přicházejí či jestli neplánují zločin. K tomuto kroku by se ale mělo přistupovat až ve chvíli, kdy o sobě migranti podají falešné informace.