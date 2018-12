Nezapomenutelné vánoční pečení s dětmi

JEDNODUCHOST PŘEDEVŠÍM



Klíčové je vybrat snazší recepty, aby děti neztratily pozornost. V obtížném postupu se mohou ztratit a přestane to pro ně být legrace.



NABÍRÁNÍ ZKUŠENOSTÍ

Pro malé pomocníky nebude pečení jen zábava. Naučí se totiž celou řadu věcí. Zapojí různé smysly a potrénují motoriku. Navíc objeví řadu chutí a jejich kombinace.



SMYSL PRO (NE)POŘÁDEK



Kromě prostoru pro objevování a kreativitu je tu i riziko nepořádku. Ještě dlouho po pečení se mohou suroviny objevovat po celém bytě. Je tedy dobré s dětmi ukončit zábavu společným úklidem.



POCIT DŮLEŽITOSTI



Dobrý nápad je pořídit dětem vlastní zástěru. Díky ní si malí kuchtíci budou připadat stejně důležité jako vy, zástěra má i své praktické opodstatnění. Jistě dojde k tomu, že ingredience skončí vedle a díky zástěře zůstane oblečení bez zbytečných skvrn.



PODLE VĚKU



Velmi záleží na tom, kolik má malý pomocník roků. Od toho se odvíjí, jak může v kuchyni pomáhat. Malí čtenáři už mohou pomoct s kuchařskou knihou nebo vážením. Pětileté děti zatouží po skutečném vaření. Tříletí mohou do ruky dostat tupý nůž, o rok mladší zamíchají těsto nebo vykrajují koláčky.





A náš tip na recept?200 g hladké mouky70 g moučkového cukru1 lžíce kakaa70 g piškotů1 lžíce šťávy z citronu4 lžíce Extra Jam jahoda Hamé Sweet čokoládová poleva na ozdobu65 g másla1 ks žloutku100 g mletých lupaných mandlí50 g sušeného mléka1 lžíce rumu130 g moučkového cukru140 g máslabílá čokoládová poleva na ozdobuSmícháme mouku s kakaovým práškem a cukrem. Do směsi zapracujeme máslo nakrájené na menší kostky a žloutek a dobře propracujeme. Zabalíme do fólie a na hodinu odložíme do lednice. Vyválíme slabý plát těsta a vykrajujeme půlměsíčky. Opatrně je přendáme na plech vyložený pečicím papírem a 10 minut pečeme v troubě předehřáté na 170 °C. Upečené půlměsíčky necháme vychladnout a mezitím si připravíme nepečené těsto. Do změklého másla zašleháme cukr a poté přidáme další suroviny - moučkový cukr, mandle, rozdrcené piškoty a sušené mléko. Nakonec zapracujeme šťávu z citronu a rum. Propracované nepečené těsto také vyválíme na tloušťku 3-5 mm. Ideálně mezi dvěma igelity. Vykrajujeme půlměsíčky a slepujeme je s pečeným podstavcem jahodovým jamem. Hotové pečivo namočíme do bílé čokoládové polevy a nakonec postříkáme hnědou polevou.