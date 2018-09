Nezatěžujte peněženky. Za školní pomůcky platit nemusíte

Rodičům se s každým školním rokem prohnou peněženky a výdaje na pomůcky stoupají. Školy většinou po rodičích požadují nákup pracovních sešitů, ale i hygienických pomůcek, například papírové kapesníky, toaletní papíry nebo mýdla.

Školy by však po rodičích měla požadovat nákup potřeb, které souvisejí se vzděláním. Rodiče mohou platby pomůcek odmítnout. "Mohou takovou platbu odmítnout, Škola je pak povinna dítěti, jehož rodiče příspěvek nezaplatili, věc nahradit," řekl pro Hospodářské noviny (HN) Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora.

Co se týče textů nebo pracovních sešitů, které slouží k výuce, mohou je učitelé vypůjčit ze školní knihovny. Sice rodiče platby můžou odmítnout, ale podle Andryse se už jedná o zažitý postup škol.

Výhodu mají prvňáčci, kteří dostávají státní příspěvek 200 korun, žáci od druhé až do deváté třídy nárok na úhradu školních pomůcek nemají. Ministerstvo školství však schválilo, aby žáci dostávali učební texty a učebnice zadarmo.

Hygienické pomůcky si školy mají platit samy. "Nechápu, proč to školy tak nedělají. Je to věc, kterou by měl platit zřizovatel, tedy obec nebo kraj. Myslím, že když mu to škola v rozpočtu navrhne, zřizovatel ty peníze určitě najde,“ uvedl pro HN Pravoslav Němeček, viceprezident Asociace ředitelů základních škol.

Někteří rodiče po školách požadují, aby jim školy poskytovaly potvrzení o zaplacení pomůcek. Účtenky však školy dávat nemusejí, nejedná se podle inspekce o obchodní styk. Škola rodičům může doklad poskytnout k nahlédnutí. Vydávání účtenek by byla také pro školy velká zátěž. "Taková věc je administrativně náročná a školy na to nejsou vybaveny. Nemají na to lidi," vysvětlil Němeček.

Školy začínají zavádět elektronické peněženky, kam rodiče vloží peníze a z těch se poté školní pomůcky zaplatí.