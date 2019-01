Koupit cigarety je pro mladé hračka, ukázal test TV Nova!

Čtrnáctiletá dívka si bez problémů koupila klasické cigarety. Občanský průkaz nechtěl vidět ani prodavač v Tescu, ani v trafice Relay. "Každopádně je to pochybení obsluhy prodejny a my to budeme řešit přímo na dané prodejně i s oblastním manažerem. Znovu to zopakujeme na poradě s oblastními manažery, zároveň to bude další součástí školení prodavačů," řekl provozní ředitel Relay Jiří Cettl.



"Naši zaměstnanci, kteří jsou na prodejní ploše, jsou pravidelně školeni, těch školení je několik a zaměřují se na způsob, jak tyto situace řešit, jak tomu předcházet. Jsou tam i situace, kdy třeba osmnáctiletý člověk nakupuje se skupinou nezletilých," popsal mluvčí Tesca Václav Koukolíček.



Tesco navíc neustále svým prodavačům připomíná, že při prodeji alkoholu nebo cigaret musejí zkontrolovat věk kupujícího. A to nápisem na pokladně - "Je zákazník starší 18 let?" Je ale možné, že prodavačky už tohle varování rutinně přehlížejí.

Ani elektronické cigarety nesmějí podle zákona obchodníci prodat osobě mladší 18 let. Figurantka si je ovšem v Ekosmoke koupila. "Bohužel, přestože naši zaměstnanci byli proškoleni ohledně legislativy prodeje elektronických cigaret, tak v tomhle konkrétním případu došlo k nedbalosti ve věci neověření věku zákazníka," prohlásil jednatel firmy Jaroslav Janda.

Tesco i Relay provádějí samy interní kontroly, kdy jejich figuranti kontrolují pečlivost prodavačů. Občas nějaké to pochybení sami odhalí. Ekosmoke o zavedení takových kontrol uvažuje.