Neznámí lidé lákají děti do auta, policie prověřuje sérii případů

Vsetínští kriminalisté vyšetřují sérii případů, kdy neznámí lidé měli lákat školáky do automobilů. Policie už také požádala školy, aby na možné nebezpečí upozornily žáky a jejich rodiče. Několik obcí informovalo obyvatele rozhlasem.

Zatím poslední případ, kdy neznámí lidé zastavili auto a oslovili žáka základní školy s žádostí nebo nabídkou, se měl odehrát v úterý odpoledne v obci Francova Lhota na moravskoslovenském pomezí.

Podle místních lidí měla posádka stříbrného auta po několika dětech požadovat půjčení mobilního telefonu. Další podobná událost, kterou vyšetřuje policie, se odehrála v 35 kilometrů vzdálené obci Hošťálková nedaleko Vsetína.

Podle výpovědi jednoho žáka tamní školy i jeho cestou domů oslovila posádka projíždějícího auta. On se s touto věcí svěřil rodičům, kteří upozornili vedení školy a ta informace předala vsetínské policii.

Podle ředitelky školy se podobná událost stala v posledních měsících už poněkolikáté. To potvrdil i starosta Hošťálkové, která na možné nebezpečí hrozící dětem upozorňuje obecním rozhlasem nebo na sociálních sítích.

Nabídky svezení v autě by děti měly zásadně odmítnout. Také by si měly zapamatovat vzhled auta i jeho posádky, případné poškození vozu nebo jiné nápadné znaky a vše co nejdřív oznámit na policii.