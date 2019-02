Muž mě lákal do auta, oznámila školačka. Vše bylo ale jinak!

Rodiče dětí v Prachaticích mohou být v klidu. Muž, který měl lákat školačku do auta, totiž neexistuje. Podle policistů si dívka vše vymyslela.

Od minulého pátku žili rodiče v Prachaticích ve strachu o své děti. Neznámý muž tady totiž měl lákat nezletilou dívku do auta. Školačka tvrdila, že ji měl oslovit v ulici Slovenského národního povstání kolem půl druhé odpoledne.

"Prachatičtí policisté včetně prachatických kriminalistů intenzivně od předminulého pátku prověřovali oznámení o lákání dítěte do vozidla v Prachaticích," uvedla policejní mluvčí Martina Joklová.

Celé město si ale teď může oddechnout, školačka si totiž celý příběh vymyslela. "Během prověřování se zjistilo, že se oznámení nezakládá na pravdě. Dívka si vše, včetně popisu vozidla a identikitu pachatele, vymyslela," vysvětluje závěr vyšetřování mluvčí policie.

I přesto by měli být rodiče pozorní. Policisté totiž nevylučují, že se může něco podobného opravdu stát. "Rodiče by své děti měli informovat o bezpečném chování při setkání s cizím člověkem. Tedy nenavazovat žádnou komunikaci, nic si od nikoho nebrat, nikam s nikým nechodit, co nejrychleji se svěřit rodičům," dodala policejní mluvčí.

