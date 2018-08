Ničivá horka zasáhnou celou ČR! Bude i 38 °C, platí nové výstrahy

Nejvyšší teploty se budou pohybovat v úterý i následující dny mezi 32 a 36 stupni Celsia a ojediněle se mohou vyšplhat až na 38 stupňů.

Aktuální výstrahy meteorologů varují před velmi vysokými teplotami a před rizikem vzniku požárů a týkají se prakticky celé České republiky.

Aktuální výstrahy:

Praha

- Velmi vysoké teploty, od 07.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Nebezpečí požárů, od 07.08.2018 11:00 do odvolání



Středočeský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Velmi vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 08.08.2018 12:00

- Nebezpečí požárů od 07.08.2018 11:00 do odvolání



Karlovarský kraj

- Vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00



Plzeňský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 08.08.2018 12:00

- Nebezpečí požárů od 07.08.2018 11:00 do odvolání



Jihočeský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 08.08.2018 12:00

Pardubický kraj

- Velmi vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Nebezpečí požárů od 07.08.2018 11:00 do odvolání



Královéhradecký kraj

- Velmi vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Nebezpečí požárů od 07.08.2018 11:00 do odvolání



Liberecký kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Velmi vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 08.08.2018 12:00

- Nebezpečí požárů od 07.08.2018 11:00 do odvolání



Ústecký kraj

- Velmi vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Nebezpečí požárů od 07.08.2018 11:00 do odvolání



Kraj Vysočina

- Velmi vysoké teploty od 09.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 09.08.2018 12:00

- Nebezpečí požárů od 07.08.2018 11:00 do odvolání



Jihomoravský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 10.08.2018 12:00 do 10.08.2018 18:00

- Vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 08.08.2018 12:00

- Nebezpečí požárů od 07.08.2018 11:00 do odvolání





Zlínský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 10.08.2018 12:00 do 10.08.2018 18:00

- Vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 08.08.2018 12:00

- Nebezpečí požárů od 07.08.2018 11:00 do odvolání



Olomoucký kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 10.08.2018 12:00 do 10.08.2018 18:00

- Vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 08.08.2018 12:00

- Nebezpečí požárů od 07.08.2018 11:00 do odvolání



Moravskoslezský kraj

- Velmi vysoké teploty od 08.08.2018 12:00 do 09.08.2018 20:00

- Vysoké teploty od 10.08.2018 12:00 do 10.08.2018 18:00

- Vysoké teploty od 07.08.2018 12:00 do 08.08.2018 12:00

Doporučení meteorologů

Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň a vypalovat trávu. Během horkých dní by měli dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a vyhnout se pohybu na přímém slunci.

Koncem týdne by měla do Česka dorazit studená fronta. Ta by s sebou podle meteorologů měla přinést mírné ochlazení. V Čechách by teploty měly klesnout zhruba o deset stupňů, na Moravě a ve Slezsku ovšem ke zmírnění veder dojde až v sobotu.