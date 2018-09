Ničivý hurikán Florence stále sílí! Nad oceánem řádí ještě tři další

Opuštěnou pláž omílá zatím klidný oceán. Už zítra ale oblíbenou Myrtle Beach v Jižní Karolíně bude bičovat silný vítr a prudké deště. Včera v podvečer kvůli hrozícímu živlu kromě obou Karolín nařídila povinnou evakuaci pro některé obyvatele také Virginie.

Ve středu hurikánu, který teď úřady řadí do čtvrté kategorie, totiž rychlost větru dosahuje až 225 kilometrů v hodině. Mohl by zasáhnout i oblasti hlouběji ve vnitrozemí. Očekávají se rozsáhlé výpadky proudu.

Podle meteorologů může živel způsobit největší škody za poslední desítky let. Stav ohrožení vyhlásilo také hlavní město Washington. Lidé se mají zásobit potravinami a bateriemi.

Podívejte se do oka hurkánu Florence:

#Florence is now a powerful Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph. #GOESEast captured this close-up of the storm's eye as it continues tracking toward the southeastern U.S. Latest: https://t.co/vziaU0pOhE pic.twitter.com/SvHPKYGZsC