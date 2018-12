Ženy za pultem na benzínkách mají strach. Takhle se teď chrání

Někteří pracovních na benzinových pumpách mají od vraždy u Nelahozevsi strach. "Podle mě by měli v noci na benzinkách pracovat jen chlapi, nejlépe dva," říká na noční směně jedna z čerpadlářek na Karvinsku. Přiznává ale, že se po této události začalo více dbát na dodržování bezpečnostních opatření. I přesto je však stále na noční směně sama.

Na dvacet kilometrů vzdálené benzínce je ale situace trochu jiná. Zdejší zaměstnanci tvrdí, že strach nemají. Před nezvanou návštěvou je totiž chrání bytelný zámek. "Od jedenácti večer prodáváme pouze přes okýnko," dodává pracovnice pumpy v Karviné.

Podle karvinské čerpadlářky udělala paní Jana (†58) chybu, když šla v noci umývat stojany. Této situace totiž využili lupiči, kteří do čerpací stanice vběhli v kuklách. Žena neměla sebemenší šanci, ozbrojený lupič ji téměř ihned popravil.

"Není normální umývat o půl třetí ráno stojan," říká pracovnice pumpy a vysvětluje, že by na noční směně ven nešla. "Kdyby mi to nařídil šéf, řekla bych mu, ať si to udělá sám," doplnila pro TN.cz.

Další benzinová pumpa měla být od 23 hodin také uzavřena. Zákazníci se ale stále pohybovali uvnitř. Prodavačka už ale upozorňovala, že bude muset zavřít. "Už jsem měla mít zavřeno. Jsou tady všude kamery a budu z toho mít problém," vyhazovala zákazníky z pumpy další z prodavaček.





Připomeňte si reportáž o přepadení pumpy v Nelahozevsi: