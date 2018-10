Ninu bolelo bříško, v nemocnici zemřela. Policie obvinila lékařky!

Policejní vyšetřovatel trenčínské krajské policie obvinil dvě lékařky z usmrcení Niny Ch. (+6). Podle obvinění doktorky během dívčiny hospitalizace ve Fakultní nemocnici v Trenčíně hrubě zanedbaly péči.

"Obviněné (48 a 31 let) měli jako ošetřující lékařky Fakultní nemocnice v Trenčíně porušením důležitých povinností vyplývajících z jejich zaměstnání zanedbat zdravotní péči při ošetřování hospitalizované nezletilé pacientky," uvedla pro tvnoviny.sk trenčínská policejní mluvčí Elena Antalová.

Fakultní nemocnice se k případu nechce vyjadřovat, protože jsou zatím obviněny lékařky a nikoli nemocnice. Policie vyšetřovala náhlou smrt Niny už před 5 lety, kdy se tragédie stala. Tehdy ale vyšetřování k ničemu nevedlo a případ odložili. Znovu ho začali vyšetřovat až po zásahu nejvyšší prokuratury.

Rodiče si myslí, že holčička mohla být stále na živu, kdyby lékaři poslouchali, co jim říkají. Na dětskou pohotovost do Trenčína ji přivezli s podezřením na břišní chřipku. Matka žádala nemocniční personál, ať dívce podají infuze. Nikdo ji ale neposlouchal. Stav dívenky se proto prudce zhoršil a Ninu museli převézt narychlo do nemocnice v Bratislavě. Tam ale druhý den zemřela.