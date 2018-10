Nizozemsko uznalo třetí pohlaví. Neutrální Leonne už má i svůj pas!

Bývalá sportovkyně a zdravotní sestra Leonne Zeegersová vypověděla listu The Guardian svůj životní příběh. Leonne bylo pět let, když si hrála ve vaně se svými sourozenci. "Najednou se mi sestra začala smát, že mám "něco mezi nohama. A já jsem plakala, protože jsem nechtěla být chlapcem. Chtěla jsem být jako moje sestry," vypráví. To bylo poprvé, kdy si uvědomila, že se cítí být někým jiným než člověkem, jakým se narodila.

Zdroj: Profimedia

Zeegersová se narodila v roce 1961 v malebné vesničce Swallen na německo-nizozemské hranici. Její rodiče byli katolíci, otec pracoval jako architekt, matka dělala hospodyni v místním kostele.

"Narodila jsem se ve dvou pohlavích,“ vysvětluje Leonne. "Říkám tomu hermafrodit, protože tohle označení podle mě mluví za vše. Moji rodiče na mně nic měnit nechtěli, pro ně jsem byla prostě Leonne, chlapec. Pro mě to nebyl zas takový problém, byla jsem velmi fyzicky zdatná, všichni mě bez problému přijali a nikdo se mi mezi nohy nedíval," krčí rameny. "Někdy jsem se trochu jako holka chovala, ale často jsem hrála roli pořádného chlapa, byla jsem macho."

Minulé pondělí se Leonne Zeegersová stala prvním nizozemským občanem, který získal zákonné právo neidentifikovat se ani jako muž, ani jako žena. Vyzvala zákonodárce, aby uznali takzvané třetí pohlaví.

Limburgský okresní soud v Roermondu na jihu Nizozemska rozhodl, že ačkoli byla Zeegersová vychovávaná jako chlapec a v roce 2001 podstoupila operaci pro změnu pohlaví a byla legálně uznaná ženou, její osobnost je z hlediska pohlaví považována za neutrální. "Někdy se cítím jako muž, někdy jako žena, někdy necítím nic," popisuje.

Holanďanka v době táhlého dvouletého sporu musela předložit obrovské množství důkazů, včetně anatomicky explicitních fotografií, aby jí soud dal za pravdu. I když žije jako žena posledních sedmnáct let a je spokojena s používáním zájmen ženského rodu, sama sebe popisuje jako pohlavně nestálou. "Moje prsa jsou skutečná, moje kůže je hladká, nemám vousy ani mužské hormony."

Zeegersová je přesvědčená, že každé tisící narozené dítě je neurčitého pohlaví stejně jako ona. "Od dob starých Řeků jsme termín hermafrodit vymazali ze svých slovníků. Předstíráme, že neurčité pohlaví neexistuje. Jenže my skutečně existujeme," říká.

Nejen pohlavím, ale ani svou sexualitou si nebyla Leonne nikdy jistá. Před operací měla mnoho vztahů se ženami. Když jí bylo 24, dokonce se oženila a se svou manželkou měla syna. Pár se po 8 letech rozvedl. Podle svých slov si ale se svým synem stále udržuje blízký vztah.

"Pro mě je tělo pouhým obalem duše, pohlaví je ve vaší mysli," dodává. "Pokud chcete být mužnou ženou, je to v pořádku. Pokud chcete být mužem nosícím make-up a sukně, je to také v pořádku," je přesvědčena.

V Evropské unii je vydání dokladu pro třetí pohlaví novinkou. Možnost neutrálního pohlaví zavedlo však už i Německo, konkrétně v roce 2013.

Týká se však lidí, kteří se narodili s nejednoznačnými pohlavními znaky, tedy jako hermafroditi. I když se jedná o výjimky, někteří jedinci se mohou narodit opravdu jako "oboupohlavní", mají například mužské chromozomy XY, ale ženské pohlavní orgány.

Podle německého ústavního soudu patří možnost identifikace vlastního pohlaví k základním lidským právům. Tenhle zákon se však netýká případů, jako je Leonne, tedy transsexuálů. Zároveň země ještě nepovoluje mít třetí pohlaví uvedeno v oficiálních dokladech.