Nobelovu cenu za literaturu letos neudělí. Kvůli sexuálnímu pozadí

Akademie uvedla, že vyhlášení a předání Nobelovy ceny za literaturu za rok 2018 bude o rok odloženo. V roce 2019 tak budou předány ceny dvě.

Také Nobelovy ceny jsou ovlivněny kampaní o sexuálním obtěžování Me Too. Z obtěžování obvinilo manžela jedné z členek Švédské akademie Jeana-Claudea Arnaulta celkem 18 žen.

Ta po vypuknutí skandálu rezignovala, stejně jako šéf akademie a čtyři další členové. Jedná se o největší skandál v historii udílení Nobelových cen. Akademie se rozhodla cenu za literaturu neudílet kvůli nedostatku důvěry ze strany veřejnosti.

"Považujeme za nutné věnovat čas obnově důvěry veřejnosti v akademii, než bude vyhlášen další laureát," vysvětlil rozhodnutí Švédské akademie její šéf Anders Olsson v prohlášení. Toto rozhodnutí jsme přijali "s ohledem na předchozí a budoucí držitele Nobelovy ceny za literaturu, s ohledem na Nobelovu nadaci a na širokou veřejnost".

Podle švédského listu Dagens Nyheter ředitel stockholmského kulturního střediska Arnault také opakovaně vyzradil jméno laureáta každoročně udělované ceny.

Je to poprvé od válečného roku 1943, co nebude cena předána. Od roku 1901, kdy bylo ocenění uděleno poprvé, nebyla cena vyhlášena pouze v době první a druhé světové války v letech 1914, 1918 a 1940 až 1943 a v roce 1935, kdy nebyl nalezen nikdo, kdo by si cenu zasloužil, napsal zpravodajský server BBC News.