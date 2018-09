Noční můra nekončí, našli další jehly v ovoci! Lidé čin napodobují

Jedním obviněným mladíkem to neskončilo. Kauza jehel v ovoci zaměstnává australské policisty i nadále - přestože už odhalili chlapce, který se k "napíchání" přiznal. Prý to měl být žert. Jenže tenhle žert se rychle rozšířil po celé zemi, píše portál Daily Mail.

Policii se ozvalo už sto lidí, kteří údajně našli jehly, špendlíky či malé kousky kovu v ovoci. Případy se objevily ve všech šesti australských státech. Podle kriminalistů se někdo musel činy mladíka inspirovat. Zřejmě půjde o více lidí.

Nejvíce případů v poslední době zaznamenali obyvatelé Tasmánie. Jehly nebo špendlíky odhalili zákazníci ve více druzích ovoce ve všech sítích supermarketů. Mladík, kterého policie dopadla, přitom pocházel z Nového Jižního Walesu.

Australské úřady upozornily, že kromě dvou lidí se nikomu nic nestalo. Považují to zázrak s ohledem na to, kolik případů už se objevilo. Lidé, kteří snědli jahodu s jehlou, museli do nemocnice, neměli by ale být v ohrožení života.

"Jahodová kauza", jak je v Austrálii známá, už má své následky. Někteří lidé z obavy, že narazí na jehlu, přestali úplně kupovat ovoce, které teď hnije ve skladech. Část obchodních řetězců se zase rozhodla neprodávat jehly.

Podívejte se na reportáž TV Nova o případu: