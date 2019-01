Noční můry a jizvy. Natálku útok žhářů ovlivňuje i deset let poté!

Za pár týdnů to bude deset let od žhářského útoku čtyř mladých neonacistů na rodinný dům ve Vítkově na Opavsku. Tehdy dvouletá Natálka utrpěla popáleniny na osmdesáti procentech těla, přežila jen zázrakem a tento děsivý příběh zasáhl lidi nejen u nás, ale i v zahraničí. Jak se dnes už mladé slečně a její rodině daří?

Papoušek,sestry nebo maminka - jen s nimi si Natálka povídá. Už se z ní stává slečna, a tak miluje tanec a plyšové medvědy. Jenže to, co se před deseti lety stalo, se jí stále vrací - pořád se ptá: Na prsty, o které přišla i na jizvy, které si nese.

"Někdy se zvednu a jdu pryč, protože nevím, co jí na to mám říct," zoufá si Natálčina máma Anna.

Navíc teď Natálka skoro nemluví, má noční můry. O čem jsou, se můžeme jen dohadovat - mámě ani psychologovi to nepoví. Má ráda hudbu, tanec a krásně maluje.Ve škole se jí daří - máma s ní ale musí chodit i do třídy a pak jí doma vše několikrát vysvětlit.

Podle její mámy se jí vracejí vzpomínky na osudnou noc, a tak poslední dobou spí raději ve dne. Kamarádky si zatím nenašla - Natálka by chtěla být jako ostatní ve třídě - jenže ona roste a transplantovaná kůže nikoli.

"Nevím, jak to s ní bude do budoucna. Byla bych ráda, kdyby všechno to, co má, bylo pryč - aby se začlenila, aby na mě nebyla tak fixovaná," přeje si Anna.

I když jí soud přiřkl miliony, léčbu zatím Natálce musí rodina hradit sama. Žháři posílají jen minimální částky.

Celý exkluzivní rozhovor s Natálkou a její maminkou si pusťte dnes ve 22:25 ve Střepinách na TV Nova!