Hledají se hrdinové! Nominujte zachránce na Cenu M. Velíška

Na Cenu Michala Velíška můžete nominovat děti i dospělé, kteří se nečekaně ocitli v krizové situaci a snažili se zachránit lidský život. Nominace do letošního ročníku zasílejte do 4. října 2018 na www.nadace-adra.cz.

Věk hrdinů je neomezený. Podmínkou je, aby zachránce nebyl profesionál (lékař, policista, hasič…), a aby se příběh stal v České republice v době od 13. září 2017 do 12. září 2018.

Ze všech došlých nominací vybere výbor Ceny tři finálové příběhy, jejichž rekonstrukce odvysílá TV Nova 21. října ve Střepinách.

Online hlasování široké veřejnosti o vítězi Ceny Michala Velíška proběhne v době od 21. do 28. 10. 2018 na www.nadace-adra.cz.

Jméno letošního laureáta bude slavnostně uveřejněno 31. října 2018 v Primátorské rezidenci v Praze. Současně bude poděkováno nominovaným dětem do 15 let a seniorům nad 80 let, kteří se nečekaně ocitli v roli zachránců.

Podnětem tohoto ocenění se stal čin střihače televize Nova Michala Velíška, který byl odpoledne 13. září 2005 zastřelen na Karlově náměstí v Praze.

Neváhal se zastat neznámé dívky před násilníkem, třebaže měl v kočárku ani ne roční dcerku. Od následujícího roku jsou každoročně oceňováni ti, kteří projevili podobnou odvahu.

Cílem je zviditelnit životní hodnoty jako je smysl pro spravedlnost, odvahu a rozhodnost, které by neměly chybět v chování každého z nás. Záštitu nad celým projektem přijala primátorka hlavního města Praha Adriana Krnáčová a MŠMT.