Nouzové přistání v Sydney, letadlo muselo na zem kvůli opilci

Kopance, sprosté výkřiky a fyzické útoky. 180 cestujících na letu z australského Gold Coast do Singapuru zažilo na palubě drama. Agresivní pasažér začal bezdůvodně napadat všechny okolo.

Muž se vzpíral, kopal nohama ve vzduchu a vztekle křičel, jestli ho chtějí vyhodit ven z letadla. "Když oznámili, že náš let bude mít zpoždění, ten chlápek začal hrozně pít. Dvacet minut po vzletu začal být agresivní a museli ho zpacifikovat," popsal jeden z cestujících Rico David Garilli.

Problémový cestující se bránil do poslední chvíle. Svlékl si svršek a chtěl utíkat uličkou. S pomocí pěti cestujících ho posádka svalila na zem a svázala. "Dvě hodiny po vzletu se letadlo otočilo a letělo do Sydney," doplnil Garilli.

V Sydney už na agresora čekali policisté. Ostatní cestující do Singapuru odletěli jinými spoji. Někteří na letišti čekali i celou noc.

Není to zdaleka poprvé, co let zkomplikoval opilý cestující. Loni v květnu začal muž na letu z Karibiku do Miami nejdřív slovně a pak i fyzicky napadat stevarda, který mu odmítl prodat další pivo. Hrozí mu přes 20 let za mřížemi.