Nová naděje: Díky hromadným žalobám mohou lidé získat miliony

V Česku by už brzy mohlo být možné podávat hromadné žaloby. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán z hnutí ANO by chtěl, aby byl zákon hotový už za rok. Jeho záměr vítá i opozice. Hromadná žaloba by podle Pelikána měla pomoci lidem, kteří teď na vymáhaní škody často rezignují.