Nová pravidla pro YouTube a další: 30 % videí má být evropských

Podle směrnice budou poskytovatelé audiovizuálních služeb odpovědní za přijetí opatření proti obsahu, který podněcuje násilí, nenávist a terorismus. Na videa, která něco takového podněcují, mají platformy rychle reagovat. Musí vytvořit mechanismus, jehož prostřednictvím budou diváci závadná videa nahlašovat.

Součástí směrnice jsou také kvóty. Ty stanovují, že v nabídce platforem musí 30 % videí tvořit evropská tvorba. Poslanci si tak kladou za cíl podpořit kulturní rozmanitost.

Po platformách také chtějí, aby přímo přispěli k vytváření audiovizuální produkce a to buďto investicemi do obsahu, kdy si objednají nějaký film či seriál, nebo příspěvky do vnitrostátních fondů.

Podle mediálního analytika Paola Pescatoreho se platformy přizpůsobí. "Vzhledem k fragmentaci evropského trhu, je tu poptávka," řekl Pescatore pro agenturu Bloomberg . Platformy si podle něj všimli při globální expanzi, že potřebují dobře vyváženou nabídku celosvětových hitů a produktů pro konkrétní komunity.

Netflix podle agentury Bloomberg na evropskou tvorbu vydá už miliardu dolarů. Nabídku rozšiřují i další globální poskytovatelé.

Novela směrnice mění také některá pravidla pro televizní reklamu. Ta by měla v čase od 6 do 18 hodin tvořit maximálně 20 % vysílacího času. Stejnou porci reklamy, tedy 20 % vysílání, mohou televize nasadit také v hlavním vysílacím čase od 18 hodin do půlnoci.

Pro směrnici hlasovalo 452 poslanců, 132 bylo proti a 65 se zdrželo. Aby směrnice vstoupila v platnost, potřebuje ještě souhlas zástupců států, tedy Rady EU. Státy pak budou mít 21 měsíců na implementování pravidel do své legislativy.