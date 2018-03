Nová hymna? Moravané a Slezané chtějí přidat své vlastní pasáže!

Na novou verzi hymny, kterou ve středu představil Český olympijský výbor (ČOV), už reagují i zástupci moravských a slezských vlastenců. Místo druhé sloky by do národní hymny chtěli zakomponovat své vlastní nápady. Nově by se tak v ní mohla objevit slova ze slavnostní písně Moravo, Moravo.