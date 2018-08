Nové billboardy u dálnic! Zákon neporušujeme, tvrdí provozovatelé

Ačkoli billboardy u dálnic zakázal zákon, někde se začaly znovu objevovat - a to s novou reklamou! Podle provozovatelů ale zákon neporušují, protože poutače jsou umístěné v "zastavitelném území" obce, na které se zákon nevztahuje.

Místo českých vlajek, které chránily billboardy před likvidací, opět reklama za slušné peníze. To má být případ několika desítek reklamních poutačů kolem dálnic a silnic prvních tříd.





K pronájmu je například billboard u rychlostní komunikace mezi Ústím nad Labem a Teplicemi, od komunikace je vzdálen necelých 50 metrů. "Zákon hovoří naprosto jasně, na dálnicích a v jejich ochranném pásmu, což je 250 metrů na každou stranu mimo zastavěné oblasti, je každé reklamní zařízení zapovězeno," sdělila Jan Rýdl z Ředitelství silnic a dálnic.

Loni v září ministr dopravy tvrdil, že billboardy, které stojí nebezpečně blízko dálnic, a řidiči by do nich mohli nabourat, zmizí nejpozději do měsíce. Jenže od října uplynulo už deset měsíců a některé billboardy nejenže stále stojí na svých místech, ale provozovatelé na nich vydělávají.

"Odeslali jsme ke dnešnímu dni již 200 výzev. Už koncem minulého roku se Svaz provozovatelů venkovní reklamy zavázal, že bude odstraňovat pět billboardů denně a měl by svůj slib dodržet," upozorňuje mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.





Pokud majitel billboard neodstraní, žádná finanční pokuta mu nehrozí. Podle ministerstva je trestem už to, že o reklamní poutač přijde a zaplatí náklady na jeho likvidaci. "V případě, že by se stala dopravní nehoda a byla v příčinné souvislosti s billboardem, tak vůbec nevylučuji, že vlastník billboardu by mohl být obviněn z nedbalostního trestného činu," varuje ale právník Jan Černý.

Billboardy blízko dálnic a rychlostních silnic provozuje například firma BigBoard. Ta se ale domnívá, že zákon neporušuje. "Společnost BigBoard nenabízí plochy, které jsou zakázané a ten zákaz striktně dodržuje. U dálnic nabízí ty plochy, které jsou v tzv. zastavěném území obce, zákon je nenařizuje odstranit," říká její mluvčí Pavlína Stránská.

Důvodem, proč ministerstvo chtělo billboardy blízko dálnic a s silnic I. tříd zakázat, byla bezpečnost. Řidiči, kteří například vyletěli při zatáčce z vozovky, někdy končili právě v nedalekých billboardech.