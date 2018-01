Nové detaily tragédie u Horoměřic: Troubení nezabralo, čeká se pitva

Výsledky pitvy budou důležité především u šoféra autobusu a řidičky osobního auta. Půjde hlavně o to, jestli někdo z nich nebyl pod vlivem alkoholu. To by totiž mohlo vnést nové světlo do vyšetřování příčin tragické srážky - stejně jako výpovědi svědků, které policie stále shání.

Někteří lidé, kteří nehodu viděli nebo ji jako aktéři sami zažili, se už přihlásili a policie s jejich výpověďmi pracuje. Podle nich například šofér autobusu krátce před střetem s bílým Superbem troubil. Zřejmě se tak snažil jeho řidičku na poslední chvíli upozornit na blížící se kolizi.

Mezi spekulacemi, proč k nehodě došlo, převažuje názor, že Superb vjel autobusu do cesty. Policie ale zatím nechce nic takového komentovat, dokud nebude mít úplně jasno.

Při nehodě bylo zraněno celkem 45 lidí. Čtyři lidé stále zůstávají ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí, tři ve vojenské nemocnici ve Střešovicích, stejně tak i v Thomayerově nemocnici v Krči a jeden ve vinohradské nemocnici. Z Bulovky už všechny raněné z autubusu propustili. Nejvíce lidí, a to sedm, je v nemocnici v Motole. Čtyři z nich jsou děti, jedno leží na jednotce intenzivní péče. Nemělo by ale být v ohrožení života.