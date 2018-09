NOVÉ KALKULAČKY: Spočítejte si, kolik dostanete, když marodíte!

Výše dávek se liší podle toho, jak dlouho stonáte. Za první tři dny nemoci v současné době nedostáváte nic. Výjimku tvoří pouze situace, kdy je vám nařízena karanténa - pak vám zaměstnavatel vyplácí peníze od prvního dne.

Běžně ale dostáváte od zaměstnavatele tzv. náhradu mzdy od čtvrtého dne neschopenky, a to ve výši 60 % průměrného hodinového výdělku za poslední čtvrtletí, který je snížen redukčními hranicemi. Dostanete ji v nejbližším termínu pravidelné výplaty poté, co zaměstnavateli doručíte neschopenku, a to za každý den, který by byl pro vás pracovní.

Spočítejte si, kolik byste v nemoci dostali náhradu mzdy:

Kalkulačka - náhrada mzdy 2019 [xlsx]

Od 15. dne už dostáváte klasickou nemocenskou, kterou vám vyplatí sociálka. Dostávat ji můžete maximálně 380 dní od začátku neschopenky. Dosahuje 60 % denního vyměřovacího základu a na rozdíl od náhrady mzdy ji dostáváte za každý kalendářní den.

Od letošního ledna je navíc nemocenská pro dlouhodobě nemocné vyšší než dřív. Od 31. ledna už se denní vyměřovací základ násobí 66 procenty, od 61. dne dokonce 72 procenty.

Spočítejte si, kolik byste dostali nemocenskou:

Kalkulačka - nemocenská 2019 [xlsx]

Na nemocenskou mají automaticky právo zaměstnanci, za které zaměstnvatel platí nemocenské pojištění. Podnikatelé, kteří by chtěli nemocenskou dostávat, si musí pojištění platit alespoň tři měsíce před nechopenkou.