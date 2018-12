Nové okolnosti nehody: Dáda pomohla chytit hledaného muže

Přestože nebyl pod vlivem alkoholu, řidič, s nímž se ve středu srazila herečka Dáda Patrasová, z místa nehody utekl. Když jej policisté dopadli, zjistili, že k tomu měl velmi dobrý důvod.

"Prošetřováním následně dopravní policisté zjistili, proč chtěl muž od dopravní nehody odejít pryč. Na jeho osobu je totiž vydán mezinárodní zatýkací rozkaz," uvedl mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Muž měl navíc v Česku pobývat bez povolení.

Herečce to ale nepomůže. Podle informací TV Nova ji totiž kvůli řízení pod vlivem alkoholu hrozí vězení. Na místě měla herečka také přijít o řidičský průkaz. Policistům měla nadýchat 2,5 promile alkoholu. Že by před jízdou pila, ale Dáda Patrasová vehementně popírá. Šlo prý o zbytkový alkohol.

"Ano, my jsme den předtím slavili u dcery Štědrý večer a tak jsme tam pili. Byl to zbytkový alkohol. Ten den, co jsem se nabourala, tak jsem nic nepila. To bych nevlezla do auta," řekla Patrasová TV Nova.

Herečka nabourala na Vinohradech, ani ne kilometr od svého domu. Podle informací TV Nova zničehonic vjela do protisměru, kde se srazila s druhým autem. Její vůz skončil až na chodníku. Naštěstí se nikdo nezranil.

Do divadla Hybernia Patrasová nedorazila. Na poslední chvíli ji v představení Sněhová královna nahradila shodou okolností bývalá partnerka jejího syna Felixe Michaela Zemánková. Produkční společnost se rozhodla, že v nejbližších představeních Patrasovou nahradí alternace.