Nové rekordy z Guinessovy knihy: Uspěl i muž s 500 piercingy

V novém vydání Guinessovy knihy pro rok 2019 opět najdeme netradiční rekordmany. Do přehlídky rekordů se zapsal třeba Němec, který podstoupil 516 úprav těla, tedy piercingů a tetování, nejstarší artistka na vysuté hrazdě či psí rekordman ve skoku vysokém.

Devětapadesátiletý Rolf Buchholz z německého Dortmundu se do Guinessovy knihy zapsal díky svým tetováním a piercingům. Na těle jich má 516 a klidně by přidal další.

"Je to skvělé být v (Guinessově) knize. Je to něco zvláštního. Jsem na to, že jsem její součástí, velmi hrdý," citoval Buchholze deník Daily Mirror.

Zápis do knihy se povedl také dvaadvacetiletému Ryanu Luneymu. Ten už od osmi let dělá přemety vzad a později přidal i nebezpečný kousek – plive při tom oheň.

"Rozhodl se udělat během jedné minuty co nejvíce přemetů, u kterých bude plivat oheň. Inspirovalo ho, že viděl v televizi někoho, kdo udělal jeden přemet, při kterém plival oheň," stojí v Guinessově knize. Ryan se inspiroval a za 60 vteřin udělal přemetů, při nichž plival oheň, hned 14.

V knize se objevili i dva rekordmani, které ani věk nezastavil. Osmačtyřicetiletá Betty Goedhartová se stala ve věku 84 let nejstarší artistkou na visuté hrazdě. A to přitom první lekce začala brát v 78 letech.

Jen o pár týdnů mladší je nejstarší DJka na světě. Sumiko Iwamurové z Japonska bylo v době zápisu 83 let a 188 dní. Vystupuje pod přezdívkou DJ Sumirock.

Nejstarší DJka:

Do knihy se zapsali i dva psí rekordmani. Pes Feather z amerického Marylandu stanovil rekord v skoku vysokém psů. Překonal laťku ve výši 191,7 cm. Border kolie Geronimo zase stihla 128 přeskoků přes švihadla za minutu.

Láska ke Star Wars pak do knihy dostala Matta Dentona z Winchesteru. Ten se zapsal sestrojením největšího řiditelného šestinohého robota. Jeho výtvor měl rozpětí 5 metrů a byl vysoký 2,8 metru.