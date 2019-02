Nové vozy zdražují, do cen ojetin se to zatím nepromítá

„Letošní rok je v tomto ohledu ale určitě jiný,“ říká Pavel Foltýn z Auto ESA a vysvětluje: „Téměř všechny automobilky totiž avizují zdražení svých modelů, ke kterému pravděpodobně začne docházet již od jara letošního roku. Trh ojetin na to bude samozřejmě reagovat.“ Podle Foltýna tak může od poloviny tohoto roku dojít k navýšení cen i v autobazarech. Týkat by se to mělo především malých modelů a vozů nižší střední třídy. Vzhledem k velkým skladovým zásobám se ale minimálně do jara v Auto ESA zdražovat nebude. „Klienti na situaci na trhu reagují a již od prvního lednového dne zaznamenáváme rekordní prodeje,“ říká Foltýn



Kdo tedy uvažuje nad nákupem ojetého vozu, neměl by příliš otálet. Do karet totiž hraje i sezónní snížení cen. „Sešly se tady dva faktory, které nákup ojetého vozu činí aktuálně velmi výhodným,“ říká Foltýn z Auto ESA a vysvětluje: „Je to jednak období výprodejů, kdy pravidelně snižujeme ceny, a také ta skutečnost, že v okamžiku zvýšení cen nových vozů dojde k reakci i na trhu ojetých vozidel."



Firma navíc nabízí výhodné finanční produkty, které nákup ještě více zatraktivňuje. Měsíční spátka tak může činit pouhých několik stokorun a to včetně pojištění. Za úvahu tak stojí například produkt s názvem „Auto bez koruny“, kdy je skutečně možné koupit auto i s nulovou hotovostí. Nákup v Auto ESA navíc zpříjemní poskytované záruky a garance, včetně možnosti výměny vozu bez udání důvodu