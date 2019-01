ŘIDIČI, POZOR! Ministerstvo plánuje zvýšení pokut! PŘEHLED

Novelu zákona chce ministerstvo předložit k připomínkám během měsíce. Podstatného navýšení se dočkaly hlavně peněžní tresty, které mohou být uložené ve správním řízení. Maximální výše pokut v některých případech vzrostla pětinásobně. Za jízdu na červenou nebo vjetí na železniční přejezd přes zákaz tak může řidič zaplatit až 25 000 korun.



Změny se týkají i blokových pokut. V některých případech by se ovšem mohly i snížit. A to v případě, že si řidič zapomene doklady, při špatném parkování či pokud jede autem se zhasnutými světly. U všech těchto přestupků by maximální bloková pokuta klesla o 500 korun na rovných patnáct set.

Přehled plánovaných změn:

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR



Velkých novot dozná i bodový systém. "Cílem ministerstva dopravy je bodový systém radikálně zjednodušit a nastavit tak, aby bylo jasně dané, kdo co dostane za jaký přestupek. Místo nynějších pěti kategorií bodů, budou jen dvě kategorie - šest a čtyři body," uvedla mluvčí ministerstva Lenka Rezková.



Ministerstvo se zaměřilo i na hojný neduh českých řidičů - telefonování za jízdy. "V tomto smyslu ještě přehodnotíme dosud diskutované výše bodů a sankcí: místo dvou bodů chceme navrhnout čtyři body, vyšší sankce - dnes na místě do 1000 Kč, ve správním řízení 1500 Kč až 2500 Kč, nově chceme navrhnout: 2500 Kč na místě, až 10 000 Kč ve správním řízení," přiblížila Rezková.



Telefonování a psaní zpráv za volantem je jednou z nejčastějších příčin nehod. V roce 2017 kvůli nepozornosti za volantem přišlo o život 65 lidí a bylo téměř 10 000 nehod. Policisté loni pokutovali 50 000 telefonujících řidičů.