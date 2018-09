Novinky ve školství: Od září se pro žáky i učitele mění celá řada věcí

Pamlsková vyhláška

Od září začne platit novela tzv. pamlskové vyhlášky. Ta zmírní dosud velmi přísné normy na obsah cukru, tuku a soli v potravinách, které se prodávají ve školních bufetech nebo automatech. Díky tomu si budou moci školáci koupit třeba kvalitní masné výrobky (šunky nejvyšší jakosti), ochucené tvarohy nebo sýry. Dále půjde o pečivo s cereáliemi a semínky nebo jemné pečivo s vysokým podílem ovoce,

"Bufety budou moci nabízet např. pečivo + máslo + šunka a/nebo sýr + zelenina nebo výrobky z ryb za předpokladu minimálního obsahu 50 gramů masa ve 100 gramech hotového výrobku," vysvětluje ministerstvo. Zároveň ale dodává, že i upravené limity stále respektují platná výživová doporučení.

Školní družiny

Od tohoto školního roku se zavádí nová pravidla, která upravují počet dětí ve školní družině. Doposud vyhláška regulovala pouze nejvyšší počet dětí ve školní družině, nově stanovuje také ten nejnižší.

"Obecně je to 20 účastníků z 1. stupně ZŠ a další oddělení je možné otevřít při naplnění ostatních v průměru 27 účastníky," uvádí ministerstvo. Výjimku tvoří pouze družiny při malotřídních školách, které mohou fungovat už při účasti pěti dětí.

Nový systém dokumentace

Začíná platit také nová vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení a o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení. Škola budou nově zasílat před koncem školního roku odhad personální situace v následujícím roce, aby bylo možné předpovídat, kolik prostředků na platy bude nutné ve státním rozpočtu vyčlenit.

Víceoborové třídy

Doposud neexistovala žádná pravidla pro vytváření víceoborových tříd, to bude ale od září jiné. Nově vyhláška omezuje, jaké žáky je možné spojovat do jedné třídy a kolik oborů může být v jedné třídě spojeno. Dosavadní spojené třídy však mohou v daném složením i nadále pokračovat.

Zdravotnické obory

Úprava vzdělávání zdravotnických oborů začala platit už v srpnu. Do skupiny zdravotnických oborů s maturitou se nově zařadil obor praktická sestra a masér ve zdravotnictví. Do skupiny zdravotnických oborů vyšších odborných škol byl nově zařazen obor diplomovaná dětská sestra. Obor praktická sestra nahradil obor zdravotnický asistent, do kterého v letošním roce nastupují poslední první ročníky.

Další změny

Dílčí změny se týkají také fungování mateřských škol. Dosud nebyla výslovně řešena situace nejnižšího počtu dětí u dvou a třítřídních mateřských škol. Tuto právní mezeru vyplnila nová vyhláška. A novinka se týká také financování regionálního školství. Nově je zrušena nutnost schválení pozice asistenta pedagoga ze strany ministerstva, respektive kraje proto, aby mohl být financován ze státního rozpočtu.

Zatím v mezirezortním řízení je návrh novely zákona o pedagogických pracovnících. Řediteli školy by umožňovala uznat kvalifikaci i odborníkovi z praxe. " Ředitel by měl možnost uznat tento předpoklad odborné kvalifikace nejvýše na dobu 4 let, podle upraveného návrhu to bude nejvýše na dobu 3 let, což je doba odpovídající součtu doby adaptačního období začínajícího učitele (2 roky) a standardní délky doby studia pedagogika pro učitele odborných předmětů (1 rok)," vysvětluje ministerstvo školství. Vláda by měla návrh dostat na stůl v září.