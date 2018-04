Novorozený princ vůbec neměl být princ! Královna změnila pravidla

Malý Louis Arthur Charles z Cambridge, novorozený syn prince Williama a vévodkyně Kate dostal titul prince. Přitom ještě před několika lety by byl zřejmě znám jako Lord Louis Mountbatten-Windsor, píše portál Daily Mirror.

reklama

Král Jiří V. se v roce 1917 rozhodl, že by výsostné tituly princů a princezen měly být omezeny. Vydal nařízení, podle kterého mohli mít oficiální tituly jen panovník, jeho děti, vnuci a první syn prince z Walesu (pravnuk).

Podle tohoto pravidla by tedy byl princem jen George. Ani princezna Charlotte by neměly vysoký titul, byla by známa zřejmě jako Lady Charlotte Mountbatter-Windsor. Ani pokud by se narodila před Georgem, neměla by titul princezny.

Královna Alžběta II. ale ještě před narozením prince George zakročila a změnila pravidla tak, aby i její pravnoučata měla titul princů a princezen. Nařízení bylo symbolicky přijato na 31. narozeniny Kate, která byla v 6. měsíci těhotenství s Georgem.

Princ Louis se narodil v pondělí jen minutu po 11. hodině dopoledne, první veřejné vystoupení absolvoval sedm hodin poté. Je třetím potomkem a druhým synem prince Williama a vévodkyně Kate, v nástupnictví na trůn je pátý.